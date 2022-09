Marc Wilmots de retour sur le plateau de La Tribune 7 ans plus tard

Marc Wilmots sera l’invité de la première émission télé de La Tribune cette saison. L’ancien entraîneur des Diables rouges effectuera donc son retour sur le plateau de l’émission de débriefing du week-end foot, 7 ans après sa dernière visite.



Pour la "rentrée" en TV, Benjamin Deceuninck et toute l’équipe de consultants débrieferont l’été foot et le mercato. Doit-on s’inquiéter pour certains de nos Diables rouges à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde au Qatar ?



Depuis qu’il a quitté les Diables rouges, le Taureau de Dongelberg s’est fait discret dans les médias. Il est sans club depuis la fin de son aventure au Raja Casablanca en février dernier.