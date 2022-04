Marc Vergauwen est le nouveau président du Comité paralympique belge

Anne d'Ieteren dirigeait le BPC depuis treize ans avec le souhait de professionnaliser le Mouvement paralympique. "Cela s'est notamment fait grâce à des plans stratégiques et une vision à plus long terme, des objectifs clairs et partagés par les Ligues, avec l'athlète au centre des préoccupations." Elle se dit "particulièrement fière du travail accompli et reconnaissante envers toutes les personnes impliquées au quotidien durant ces 13 ans" et souligne les résultats obtenus par les Belges lors des derniers Jeux Olympiques: une médaille à Pékin 2018, sept à Londres 2012 et onze à Rio 2016 avant un bilan de quinze médailles à Tokyo l'été dernier et même une médaille historique aux Jeux d'hiver de PyeongChang.

Anne d'Ieteren a été nommée "Présidente d'Honneur" du BPC et reste également présidente de la Ligue Handisport Francophone à la tête de laquelle elle vient d'être réélue.