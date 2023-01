Marc Tarabella temporairement exclu de son groupe au Parlement européen

La présidente du groupe de centre gauche, Iratxe Garcia Perez, avait indiqué mardi qu'elle attendait de la part des deux eurodéputés qu'ils se retirent de ses rangs. Pour elle, la demande de levée d'immunité de la part de la justice belge changeait la donne, alors que le groupe avait déjà "suspendu" les deux élus.

Le Belge avait immédiatement réagi via son avocat, indiquant ne pas pouvoir accepter cette proposition et rappelant la présomption d'innocence. Le bourgmestre d'Anthisnes a d'ailleurs répondu à la présidence, lui écrivant que "si votre décision était de m'exclure et malgré l'immense déception que cela représenterait, je continuerai, comme eurodéputé, à défendre les valeurs et principes de notre famille politique", selon une source européenne.