Marc Tarabella, sorti de prison, est de retour chez lui à Anthisnes sous bracelet électronique

Marc Tarabella n’a pas souhaité faire de commentaires sur le fond de l’affaire. "J’ai décidé de ne pas faire de commentaires. L’instruction est en cours. Il y a eu beaucoup de fuites à une époque, dont j’ai souffert. Je ne tiens pas à pratiquer ce jeu-là. Je ne dirai rien sur le fond de l’enquête", a précisé Marc Tarabella au micro de la RTBF. Il laisse à son avocat le soin de s’exprimer sur ce sujet.

Marc Tarabella aura passé six semaines à la prison de Saint-Gilles et trois à la prison de Marche-en-Famenne où il avait été transféré. "Ce n’est pas facile, mais je me suis adapté aux règles. On ne s’habitue pas, mais on s’adapte", a résumé l’eurodéputé. A Saint-Gilles, il explique avoir pris le temps de lire "le règlement de 57 pages". "Saint-Gilles est particulièrement dur. C’était 1h30 de sortie par jour et 22h ou 22h30 dans sa cellule où on tourne en rond", explique-t-il. "Pas d’activité, pas de bibliothèque", poursuit-il. La prison de Marche-en-Famenne était "plus moderne" et "surtout plus accessible pour ma famille", ajoute Marc Tarabella qui, à présent, compte profiter de son retour au domicile pour revoir ses proches et les serrer dans ses bras.

A Anthisnes, commune dont il est bourgmestre, Marc Tarabella a bénéficié d’un soutien important de ses concitoyens depuis son inculpation. "Cela m’a beaucoup touché parce qu’ils me connaissent depuis très longtemps et savent que j’ai toujours été quelqu’un de droit et que je le reste", réagit Marc Tarabella.

Lorsqu’il aura pris connaissance des règles à respecter dans le cadre de la surveillance électronique dont il fait désormais l’objet, Marc Tarabella compte reprendre contact avec les matières communales. "Pendant deux mois, j’ai été empêché d’être à Anthisnes. Ici, si je dois faire le collège à la maison, il aura lieu à la maison", explique-t-il.

Il compte bien reprendre une activité politique locale. Lui qui est toujours parlementaire européen compte occuper cette fonction "à moitié". "Je vais m’intéresser aux nouveaux dossiers dont je dois m’occuper, mais ce sera à la maison. Je ne pourrais pas aller voter et me rendre au Parlement européen de sitôt", conclut Marc Tarabella.