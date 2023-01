"Souligner les petits efforts du Qatar n’est pas une position pro qatarie" estime l'avocat de Marc Tarabella

Reste que les soupçons de corruption sont toujours bien présents. Marc Tarabella a-t-il reçu de l’argent de la part de Pier Antonio Panzeri, en échange de son influence au Parlement européen ? "Marc Tarabella est très clair : il n’a jamais reçu ni argent, ni promesse, ni cadeau de quelque nature que ce soit, contre quelque position que ce soit", précise son avocat.

Comment se fait-il alors que l’eurodéputé belge ait autant de relations avec Pier Antonio Panzeri ? Son avocat confirme que Marc Tarabella avait énormément de contact avec ce dernier : "Monsieur Panzeri est quelqu’un qui était extrêmement respecté et respectable jusqu’à il y a peu. Il a été trois fois élu, il fait partie du groupe S&D comme Marc Tarabella, il parle italien comme Monsieur Tarabella, … il y a donc une amitié professionnelle qui va se créer."

Il est vrai que les liens entre Pier Antonio Panzeri et Marc Tarabella n’étaient pas un secret de polichinelle. Le Belge, supporter de l’Inter Milan, participait également à l’ASBL de l’Italien "Fight Impunity", mise en cause dans ce dossier. "Fight Impunity est une ONG qui, en son board, avait un prix Nobel. Monsieur Panzeri était également président de la commission 'droit' et le président des présidents de commissions. C’est quelqu’un qui avait une aura extrêmement importante, et jamais Monsieur Tarabella n’aurait pu imaginer une seconde que Monsieur Panzeri se vendait à différents pays."

Souligner les petits efforts du Qatar n’est pas une position pro qatarie

Pier Antonio Panzeri a reconnu être le chef d’une organisation ayant corrompu certains élus. Une annonce qui a extrêmement choqué Marc Tarabella selon Maxime Toller : "Il est choqué et se sent profondément trahi. Sur ce point-là, Marc Tarabella n’a pas de différence avec Maria Arena. Ils avaient la même position concernant le Qatar, concernant le fait qu’il fallait à tout le moins souligner quand de petits efforts étaient faits et pousser plus loin. Ce n’est pas une position 'pro qatarie'."

"Si on ne pointe pas Maria Arena, pourquoi pointerait-on Marc Tarabella ?", se questionne l’avocat de ce dernier. "Ils ont la même position, les mêmes fréquentations. Tout le monde se convainc pour Maria Arena qu’il s’agissait d’une capacité de persuasion de la part de Pier Antonio Panzeri et d’une trahison. Dans le cas de Marc Tarabella, étonnamment, ce n’est pas le cas".

"Pier Antonio Panzeri explique, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il estime avoir trahi Maria Arena et qu’il en souffrait grandement. Ici, Marc Tarabella est dans la même position. Je ne vois pas pourquoi on fait la différence de traitement entre Maria Arena et Marc Tarabella".

Une évolution du discours de Marc Tarabella

Les contacts entre Pier Antonio Panzeri et Marc Tarabella sont donc bien connus, et ces derniers assument ouvertement leur relation amicale et professionnelle.

Néanmoins, le discours de Marc Tarabella a évolué ces dernières années, notamment sur le dossier du Qatar. Celui qui, il y a dix ans, dénonçait l’attribution de la Coupe du Monde au pays du Moyen-Orient par la FIFA n’a eu de cesse de défendre ces derniers mois les avancées du pays, notamment en matière de droits des travailleurs.