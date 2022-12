Marc Tarabella est-il influencé par le lobby des brasseurs européens ?

Début 2022, le Parlement européen débat autour d'un rapport qui vise à lutter efficacement contre le cancer et notamment contre l'une de ses causes : la consommation d'alcool. Mais à la surprise générale, de nombreux eurodéputés vont ouvertement soutenir l'industrie alcoolière, comme la députée européenne Anne Sander (PPE) : "Non au zéro alcool. Le vin et la bière font partie de l'art de vivre dans nos campagnes."