Marc Tarabella en larmes : "la pire période de ma vie, je n’ai rien à voir avec tout ça"

"Pendant cette période, je n’ai rien commenté, raconte Marc Tarabella. Pendant deux mois, j’ai refusé des centaines d’interviews, je vois mon visage à la Une du JT, mon nom est partout, le nom que porte ma famille, ma maman, ma femme, ma fille, mon fils, qui eux non plus n’ont pas mérité ça. Tout ça sur la seule base des dires d’un homme qui auraient par la suite admis être à la tête d’une organisation criminelle et qui a jeté mon nom en pâture, pour espérer ne pas être dévoré."

Pendant deux mois, Marc Tarabella s'est tu. Et d'expliquer pourquoi : "je respecte le travail d'enquête. J'y ai d'ailleurs tout intérêt. plus ils découvrent la vérité, plus vite je pourrai reprendre une vie normale."

Depuis le début de l’affaire, la défense de Marc Tarabella n’a pas varié d’un pouce : le député-bourgmestre d’Anthisnes "n’a jamais monnayé son éthique, son travail" avait déclaré son avocat, dès les premiers interrogatoires. Maxime Toller, son avocat, avait alors ajouté : En réalité, un repenti, ce n’est pas du tout quelqu’un qui a une parole sainte ou qui d’un coup commence à devenir quelqu’un de crédible. Au contraire, c’est quelqu’un dont il faut vraiment se méfier. Et la loi, d’ailleurs, prévoit que la parole d’un repenti ne peut être prise en compte que si elle est corroborée par d’autres éléments. Donc même la loi prévoit de prendre des pincettes avec ce type de déclarations".

Lors ce cette conférence de presse, Marc Tarabella a tenu à rappeler ses demandes d'être entendu par les enquêteurs et le juge d'instruction, en demandant à ses collègues de ne 'surtout pas' s'opposer à sa levée d'immunité qu'il votera lui-même.