Marc Tarabella de retour au conseil communal d'Anthisnes: "Etre privé du droit de travailler, ce n'était pas facile à vivre"

C'est un quasi-retour à la normalité pour Marc Tarabella. Le bourgmestre d'Anthisnes est de retour à la tête de sa commune. Hier soir, il était présent au conseil communal, où il a participé aux débats et voté - presque - comme si rien ne s'était passé. Marc Tarabella a juste ouvert le conseil par une minute de remerciements.

Ca fait plaisir de revenir à la vie normale

20 heures 10, le conseil communal d'Anthisnes débute. Marc Tarabella s'est rassis à sa place de bourgmestre, une ombre de tristesse sur le visage. Il remercie ses amis politiques et même ses adversaires pour leur soutien pendant qu'il était en prison. "Tout simplement merci pour votre solidarité, votre soutien, qui m'a fait chaud au cœur, au-delà de nos clivages politiques aussi. Je ne voulais pas épiloguer là-dessus, mais je suis très heureux de retrouver le chemin et de la commune et du parlement européen parce que malgré tout, être privé du droit de travailler, c'était aussi pas facile à vivre."

Et le travail reprend. Dans la salle, le public est rare. Quatre personnes en tout. "On est heureux de le revoir, c'est un ami". "C'est avec plaisir qu'on le retrouve, on n'attendait que ça" témoignent deux d'entre elles.

"Je suis content d'être revenu à la commune, de pouvoir travailler, de célébrer des mariages... ça fait plaisir de revenir à la vie normale" confie de son côté Marc Tarabella.