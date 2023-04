Marc Tarabella de retour à Anthisnes sous conditions : "C'est un bourgmestre dans l'âme"

Il se réjouit également de recommencer peut-être à travailler.

Marc Tarabella plaide toujours son innocence, comme le rappelle son avocat Maître Maxim Töller.

Il reste détenu, mais à son domicile.

"Il se réjouit également de recommencer peut-être à travailler, ajoute l’avocat du bourgmestre soupçonné d’être mêlé à l’affaire du Qatargate, et de retrouver une vie relativement normale, même si évidemment, il reste détenu, mais à son domicile. Il souhaite voir comment il est possible de retrouver son poste de bourgmestre et ce pourquoi il se bat depuis toujours. C’est un bourgmestre dans l’âme".

Il souhaite retrouver sa place de bourgmestre si c'est dans l'intérêt de la commune.

Marc Tarabella pourrait donc exercer ses fonctions depuis sa maison transformée en prison. Et son avocat d'étayer : "Cela dépendra de comment la détention préventive à son domicile sera subie effectivement, de comment on pourra lui apporter les dossiers et ce genre de choses. Il va voir si c’est possible dans l’intérêt de la commune, mais si cela l’est, alors oui, il souhaite retrouver sa place de bourgmestre".