Marc Tarabella a-t-il été téléguidé par Pier Antonio Panzeri lors d’un débat sur le Qatar au Parlement européen ?

La journaliste du Soir Pauline Hofmann suivait le débat. Elle, elle n’est pas surprise sur le fond. Ces dernières années, Marc Tarabella a plusieurs fois souligné les efforts du Qatar. Non, ce qui étonne la journaliste, c’est que dans un premier temps, Marc Tarabella n’avait pas prévu de prendre la parole… avant de changer d’avis. "C’est d’autant plus étonnant quand on voit ce qu’il s’est passé en coulisses. Dans des éléments d’enquête, on remarque qu’il y a eu des échanges téléphoniques entre Francesco Giorgi et Pier Antonio Panzeri pendant cette sous-commission. C’est-à-dire que Francesco Giorgi est installé dans les travées. Moi, je ne l’ai pas remarqué, je ne le connais pas à ce moment-là. Mais il est là. Et on remarque que Panzeri demande à Monsieur Giorgi de faire passer un message et que Monsieur Tarabella intervienne. Et trois, quatre minutes plus tard effectivement Monsieur Tarabella intervient."