Marc Soler et Brandon McNulty prolongent chez UAE Team Emirates

La formation UAE Team Emirates a prolongé le contrat de Marc Soler, Brandon McNulty, Vegard Stake Laengen et des frères Rui et Ivo Oliveira, a indiqué la Worldteam sur son site web mardi. Soler et Laengen prolongent jusqu'en 2025, tandis que McNutty et les frères Oliveira ont signé un contrat jusqu'en 2027.

Marc Soler court avec l'équipe de Mauro Gianetti depuis déjà deux ans et a été le bras droit de Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France. Le coureur espagnol de 29 ans a remporté la cinquième étape de la Vuelta l'année dernière et a terminé quatrième au classement du Tour de Catalogne cette année, derrière Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et son coéquipier Joao Almeida.

McNulty et les frères Oliveira portent les couleurs d'UAE depuis un an de plus que leur coéquipier espagnol. McNulty est le champion américain du contre-la-montre et a remporté la 15e étape du Tour d'Italie et une étape de Paris-Nice la saison passée. Rui Oliveira fait donc à nouveau partie de l'équipe de début de saison d'UAE. Il a fini neuvième lors du dernier Circuit Het Nieuwsblad (1.UWT) et deuxième au championnat du Portugal, derrière son frère Ivo.

En plus des deux grimpeurs et des frères portugais, le contrat du Norvégien Stake Laengen a également été prolongé. Le coureur de 34 ans est actif chez UAE depuis 2017 et est devenu champion de Norvège sur route en 2018.