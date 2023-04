Marc Ruskin, agent du FBI qui a infiltré le crime organisé pendant 20 ans, publie ses mémoires

Pour travailler au FBI, Marc Ruskin a appris à mentir. À la recherche d’un individu ayant commis un crime à New York et étant allé se perdre dans les montagnes de Porto Rico, Ruskin explique que s’il débarquait dans un village en disant qu’il cherchait untel parce qu’il avait volé une banque, personne ne lui répondrait, en revanche en disant :

Je cherche untel parce qu’il a violé une petite fille…

il était assuré d’obtenir de l’aide ! Durant 20 ans, Ruskin va avoir une profession d’infiltré… Ce qui le fera aussi 'vivre' dans le mensonge, particulièrement dès le moment où il s’insinuera dans des groupes afin de les piéger : "…vivre un mensonge c’est ce que j’ai fait plus tard, quand j’ai travaillé comme infiltré avec des groupes mafieux, toutes sortes de groupes où on entre dans la peau des gens, on s’adapte complètement on entre dans la culture, on gagne la confiance, on est accepté et c’est là où on est vraiment en train de vivre le mensonge parce que ça devient presque partie de sa façon d’être, de penser".