Marc-Reiner Schmidt marque l'histoire du Supermoto à Mettet : sixième Superbiker et troisième titre mondial pour le showman allemand

L'Allemand Marc-Reiner Schmidt a remporté avec autorité, dimanche, la 36e édition du Superbiker de Mettet devant Lukas Höllbacher et Markus Class.

"Historique" était bien le mot adéquat pour qualifier la 36e édition du Superbiker de Mettet. 27.000 personnes se sont rendues au Circuit Jules Tacheny ce week-end pour assister à la plus grande course de Supermoto au monde. Et assister au succès de Marc-Reiner Schmidt, désormais sextuple vainqueur du Superbiker. Une première.

Autre première, le Circuit Jules Tacheny accueillait, en parallèle du Superbiker, le Grand Prix de Mettet, la finale du Championnat du Monde Supermoto S1GP.

L'épreuve a été dominée de A à Z par Marc-Reiner Schmidt, auteur de la Superpole avant de remporter la Course 1, la Fast Race et la Superfinale.

L'Allemand est ainsi devenu, en début d'après-midi, triple Champion du Monde pour 15 points devant l'Autrichien Lukas Höllbacher, deuxième du Grand Prix. Un avant-goût de ce qui allait se passer en fin de journée lors du Superbiker, la dernière course du week-end.

Implacable, le pilote TM a triomphé et ajouté une sixième étoile à son palmarès, après celles des éditions 2015, 2018, 2019, 2021 et 2022. Il dépasse ainsi Stéphane Chambon et ses cinq succès (1990, 1992, 1993, 1995, 1996), devenant le plus grand vainqueur de l'histoire du Superbiker de Mettet.