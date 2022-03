Marc Pinilla, coach d'honneur de The Voice Belgique, ouvre le troisième live aux cotés des talents

Coach d'honneur de cette nouvelle soirée de Live, Marc Pinilla de Suarez a décidé d'ouvrir le bal avec les talents avant de retrouver son célèbre fauteuil rouge.

Coach lors des saisons 2, 3 et 6 de The Voice Belgique, le chanteur du groupe Suarez est de retour lors de ce troisième live aux côtés de Typh Barrow, BJ Scott, Christophe Willem et Black M.

Marc Pinilla qui remportait la deuxième saison avec son finaliste David Madi en 2013 est venu donner son avis sur les prestations des Talents de la saison 10. De plus, le chanteur connu pour ses titres comme "Ni rancœur ni colère" et "Au Bord Du Gouffre" a chanté le titre "Le Temps de Voir" en compagnie de Arthmony (Team Willem) et Zélia (Team Barrow), talents qui sont en train de marquer l’histoire de la version belge de The Voice.

Son titre "Le Temps de Voir" en featuring avec l'artiste Léonie (talent de la saison 1 de The Voice Belgique) est sortie en 2012. Il fait partie de son album "L'indécideur". Ce titre parle du fait d'échanger sa vie avec quelqu'un d'autre le temps d'un instant.