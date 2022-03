Marc Overmars : entre absence d’éthique et grandiloquence, l’Antwerp ne recule devant rien pour retrouver les sommets

Ce sera donc Marc Overmars. L’ancien ailier vivace, vainqueur de la Ligue des champions avec l’Ajax (1995), devient directeur sportif du géant néerlandais en 2012. Sous sa houlette, le club amstellodamois réaffirme la marque mondiale qu’il représente. A la fois dans le jeu, avec un football total hérité de Johan Cruyff, mais aussi dans la fabrication de talents : Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez portent tous le sceau de la politique sportive mise en mouvement par Overmars. La demi-finale de Ligue des champions (2019), la finale d’Europa League (2017) et la domination globale dans le championnat (six titres en dix ans) font dire de lui au sein du conseil d’administration qu’il est "probablement le meilleur directeur du football que l’Ajax ait jamais eu".

Au moment d’officialiser le départ, les regrets étaient également perceptibles chez Edwin Van der Sar, le directeur du club, même s’il concédait que le comportement de son ancien coéquipier était inexcusable. Un jugement que Gheysens s’est bien gardé de poser, un mois et demi plus tard. Les faits sont clairs et reconnus par le principal intéressé : pendant des années, Marc Overmars a harcelé des employées du club amstellodamois au moyen de messages déplacés. Ces faits n'auraient pu rester sans conséquence nulle part, et encore moins à l'Ajax, un club résolument progressiste.