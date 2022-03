Marc Overmars, écarté pour harcèlement sexuel à l'Ajax, devient le nouveau directeur sportif de l'Antwerp

L'Antwerp était à la recherche d'un directeur sportif et le matricule 1 l'a finalement trouvé. Les Anversois ont jeté leur dévolu sur Marc Overmars comme ils l'ont annoncé ce lundi en conférence de presse. L'ancien international hollandais et joueur de l'Ajax, d'Arsenal et du Barça notamment était directeur du football dans le club ajacide depuis 2012.

Il avait cependant dû démissionner après de nombreuses plaintes l'accusant de comportements déplacés à l'égard de membres féminins du club. Overmars s'est rendu coupable de harcèlement sexuel en envoyant des messages déplacés à des collègues féminines. Il avait reconnu les faits et mis fin à sa collaboration avec le club au début du mois de février.

La décision de l'Antwerp d'engager l'ancien Oranje pose donc question au vu de ce passé récent.