Marc Overmars, directeur sportif de l'Antwerp, victime d'un léger infarctus : "Au repos pour un petit temps"

Grosse frayeur pour Marc Overmars. Le directeur sportif de l'Antwerp a été victime d'un léger infarctus jeudi soir. Rapidement pris en charge à l'hôpital. "Entre temps, il se sent bien mais va devoir se reposer pour un petit temps. Sa famille se concentre sur son rétablissement et ne fera pas d'autre commentaire", a déclaré le club anversois dans un communiqué. Marc Overmars a été présenté au Great Old en mars 2022. Sa nomination a rimé avec l'arrivée de plusieurs compatriotes renommés au Bosuil : Mark van Bommel, Calvin Stengs ou Vincent Janssen. Au repos pour une durée indéterminée, l'ancien ailier de l'équipe néerlandaise va mettre de côté son activité lors du mercato hivernal qui va prochainement s'ouvrir.