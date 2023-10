Marc Marquez a décidé de faire sa révolution, son arrivée chez Ducati Gresini ne devrait pas tarder"

Dimanche, au soir du GP du Japon, Marc Marquez de retour sur le podium grâce à son talent sur une piste détrempée déclarait que ce podium aux côtés de deux Ducati (Martin et Bagnaia) avait des allures "romantiques". Ce à quoi Bagnaia répliqua immédiatement devant les caméras "bye bye Honda! ". Marquez répliqua "non, pourquoi ?". Mais le sourire de Bagnaia en disait long !

En fait, ce qui empêchait une décision apparemment prise depuis longtemps était d'ordre juridique. Marquez avait encore un an de contrat avec Honda. Le constructeur numéro 1 mondial n'a pas su profiter de la période Covid pour poursuivre le développement de sa moto comme l'ont fait les européens. La culture décisionnelle d'entreprise japonaise, très lente et hiérarchisée, n'a pas permis non plus de suivre le rythme de développement effréné des constructeurs européens Ducati, Aprilia et KTM. Moteur trop violent, retard en développement aérodynamique, équilibre général de la partie cycle en déséquilibre, la Honda ne pouvait plus espérer briller que grâce au talent exceptionnel de gros freineur de Marquez et sa capacité à relever la moto sur un certain de type de circuit (circuit stop&go) pour ré accélérer plus tôt et uniquement en pneu tendre.

Marquez est un gagnant. Se battre à ce point pour terminer septième ou pire n'est pas dans son ADN. Il a attendu les derniers tests le lundi suivant Misano pour constater que le proto Honda 2024 ne révolutionnait rien. Alors il a décidé de faire sa révolution. Partir. Rompre un contrat dont tous les pilotes rêvent. Certainement emmener dans ses bagages tout un staff technique et Repsol son sponsor pétrolier espagnol de toujours.