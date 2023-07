Marc Madiot revient sur les propos de Plugge : "Je ne supporte pas qu’on s’en prenne à l’intégrité de mes coureurs"

Egalement invité à s’exprimer sur la polémique, le directeur sportif de l’équipe Groupama-FDJ Philippe Mauduit s’est également montré critique vis-à-vis de Plugge.

"Cela m’a fait personnellement sourire. Je crois que Plugge a beaucoup de préoccupations en ce moment. Porter l’attention sur autre chose, ça peut l’arranger. Si ça lui fait plaisir de nous critiquer, c’est qu’il a envie de porter l’attention sur autre chose que le Tour de France", a déclaré Mauduit.

Rappelons que Groupama-FDJ fait en effet partie des 13 équipes professionnelles qui ont réclamé "un changement dans la structure et dans le management" de l’AIGC dont Richard Plugge est le président. Les méthodes de management et un manque de transparence ("nous ne sommes pas assez consultés et informés") ont notamment été contestés à Richard Plugge. Une assemblée générale sera tenue le 25 août prochain pour statuer sur ce point.