Marc Levy : le dernier tome de la trilogie "9", une critique assumée de Poutine et Loukachenko

Ce livre, Marc Levy l'a entamé il y a un an, soit plusieurs mois avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine et de son allié biélorusse Alexandre Loukachenko. Mais pour l'auteur à succès, cela n'a rien d'une prémonition, "c'est un travail d'enquête". Et ces deux chefs d'État ne sont pas les seuls dans son collimateur.

Le Groupe 9 peut être analysé comme une personnification de la résistance face aux hommes d'états, groupuscules, oligarchies, qui s'attaquent aux fondements de nos démocraties. "Après la Seconde Guerre mondiale, on a oublié dans les écoles d'enseigner la démocratie, parce que cela paraissait acquis (...) On n'a pas enseigné à l'école la fragilité des démocraties : comment elles fonctionnent et comment on les respecte" regrette ainsi le romancier.