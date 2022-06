Marc Levy annonce une éventuelle suite à la trilogie de "Noa"

Au cours de ce roman, écrit bien avant l’invasion russe, on retrouve un grand nombre de similitudes avec l’actualité actuelle, une ressemblance qu’il voit comme la résultante des 3 années de recherches et d’observation des faits et actions politiques à l’échelle mondiale qu’il a fait avant de commencer la rédaction de ses romans.

"Si tout à coup vous regardez par la fenêtre et que vous voyez le ciel devenir noir, le vent se mettre à souffler et des éclairs dans le ciel, au moment où vous dites : "Il va y avoir un orage", vous n’êtes pas un oracle, vous avez juste regardé par la fenêtre. Alors là, c’était un peu plus complexe que ça mais je voyais que ça venait".