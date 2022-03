Marc Lavoine optimiste pour Florent Pagny : "C’est quelqu’un qui se bat. On le retrouvera vite sur scène"

Marc Lavoine chante, écrit et coache aussi les talents de The Voice France aux côtés d'Amel Bent, Vianney et Florent Pagny.

L'interprète Toi mon amour a d'ailleurs donné des nouvelles du combat de son ami Florent Pagny contre le cancer du poumon. Il s'est montré très rassurant : "C'est quelqu'un qui va bien Florent de toute façon. C'est un mec qui se bat, je pense qu'on va le retrouver très vite sur scène".

D'ailleurs, l'interprète de Savoir aimer est déjà remonté sur scène, malgré sa chimiothérapie, le temps de chanter deux morceaux pour récolter des dons en faveur de l'Ukraine.

Pour Marc Lavoine, ami de longue date avec Florent Pagny, il voit ce dernier comme un type adorable et qui le prouve au quotidien : "Quand on a fait Pour les gens du secours (NDLR : le titre du confinement du trio Obispo-Lavoine-Pagny), Pascal a appelé Florent et il a dit 'oui' tout de suite. On a parlé du contenu et Florent a dit : 'Il ne faut pas oublier les femmes de ménage dans les hôpitaux'. Ca c'est Florent Pagny. Il aide ces gens-là (...) Je suis ami avec lui parce que ses yeux sont au bon endroit dans la société".