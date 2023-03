Marc Lavoine et François Berléand au casting de "L’école de la vie"

Le deuxième épisode de la soirée sera quant à lui centré sur le personnage de Mehdi, maltraité par sa mère depuis des années. Alors qu’il a pris l’habitude de cacher ses bleus, il sortira néanmoins du silence pour éviter que son petit frère ne soit lui aussi la proie des coups.

Pour Vincent, le défi sera par conséquent d’accompagner l’adolescent dans cette épreuve tout en s’efforçant d’établir des limites avec ses propres beaux-parents, qui s’imposent de plus en plus dans la vie de leur petite-fille. Dans le rôle du père de la défunte épouse du prof d’histoire, on retrouvera alors François Berléand, connu pour avoir joué le rôle du directeur d’internat dans "Les Choristes", qui lui valut en 2005 une nomination aux Césars.

Un casting plus qu’alléchant donc, à découvrir ce mardi 21 mars à 22h15 sur La Une.