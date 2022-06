Marc Lavoine en trois rôles marquants

Bernard Campan, Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin et Marc Lavoine forment le quatuor du buddy movie (film de copains) Le Cœur des Hommes. Ce long-métrage de Marc Esposito suit les destins de quatre hommes (Manu, Jeff, Alex et Antoine), amis depuis leur rencontre à l'US Melun, un club de basket. Leurs vies sont marquées par des hauts et des bas, mais ils partagent le bon et le mauvais, sans jamais renier leur complicité.

Le Cœur des Hommes reçoit un bel accueil critique, notamment du magazine Première qui évoque "l'une des meilleures comédies françaises écrites sur l'amitié entre mecs". Quatre ans après sa sortie, le film revient avec le même casting pour un deuxième volet, et puis à nouveau en 2013 avec un troisième.