Marc Hirschi remporte le Tour du Luxembourg, la 5e étape pour Tobias Johannessen

Le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates) a remporté le Tour du Luxembourg (2.Pro) au terme de la 5e et dernière étape gagnée par le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X) dimanche après 177,2 km de course entre Mersch et la ville de Luxembourg.

Johannessen, 24 ans, est sorti d'un petit groupe à un peu moins de 2 km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire, décrochant la 4e victoire de sa carrière, la première cette saison. L'Espagnol Alex Aranburu (Movistar) a remporté le sprint pour la 2e place devant le Français Franck Bonnamour (AG2R Citroën) à 8 secondes du vainqueur du jour. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) termine 5e et meilleur Belge.

En tête du classement général après le chrono de la 4e étape samedi, Hirschi a lui validé sa victoire finale. Le Suisse, 25 ans, a devancé son équipier américain Brandon McNulty de 3 secondes et l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) de 5 secondes. Ilan Van Wilder termine 4e à 34 secondes.

Hirschi décroche la 14e victoire de sa carrière, la 7e cette saison. Il succède au palmarès au Danois Mattias Skjelmose.