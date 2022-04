Marc Herman : Le retour d’un septuagénaire

C’est un humoriste septuagénaire et grand champion du "Stûûût" qu’est mis à l’honneur aujourd’hui dans "Alors On Sort ?".

Marc Herman s’appelait d’abord Marc Maloens, quand il est né à Louvain ; mais on le connaît aussi sous le nom de Luc Dierrickx, avec son accent à couper au couteau à steak, et avec, bien sûr, son épouvantable beau-frère Raoul.

40 ans de carrière, truffée de périodes glorieuses, sur France 3, chez nous à la RTBF, ou chez les voisins d’en face : le public adore Marc Herman, lequel n’attend plus que vous, à Perwez (24 avril) et Wavre (21 mai). On vous souhaite une joyeuse rigolade !