Marc Dugain : Le roman d'espionnage est une formidable possibilité de comprendre les enjeux géostratégiques planétaires

Trois livres en un an. Marc Dugain ne serait il pas un peu hyperactif ? A la lecture de son parcours éclectique, on serait tenté de dire oui. Lisez plutôt !

Après son diplôme à l'Institut des Sciences Politiques à Grenoble et un autre d'expert-comptable, il commence sa carrière dans la finance et crée une société d'ingénierie financière spécialisée dans le financement des moyens de transport. Il se lance ensuite dans l'entreprenariat en aéronautique et dirige deux compagnies aériennes dans les années 2000.

A 41 ans, changement de cap radical. Sa grand mère approche de la fin de sa vie et il ne veut pas qu'elle s'en aille sans raconter son histoire ou plutôt celle de son mari, revenu le visage en miettes de la guerre 14-18. Il écrit en quelques jours La chambre des officiers. Le livre est un succès et il décide de se consacrer dorénavant à l'écriture ...