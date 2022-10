Marc Delire : "Ronny Deila a ce que Felice Mazzu n’a pas pour l’instant… du charisme"

Le Standard fait à nouveau peur. Après le Club Bruges et l’Antwerp, c’est désormais le Sporting d’Anderlecht, certes malade, qui a mordu la poussière à Sclessin (match arrêté à 3-1). Derrière ce renouveau, il y a un homme : Ronny Deila. Arrivé il y a à peine quelques mois en bord de Meuse, le Norvégien a complètement métamorphosé le Matricule 16.

"L’équipe du Standard est une famille, un vrai groupe qui fonctionne bien… et Ronny Deila n’y est pas pour rien", a déclaré Cécile De Gernier sur le plateau de La Tribune après la victoire des Rouches face à Anderlecht.

Tous les consultants de La Tribune sont unanimes, il y a un avant et un après Ronny Deila au Standard. "On voit sur le terrain qu’il y a une structure et de la discipline. Il ne faut pas oublier que le Standard marque des buts et gagne des matches sans attaquant. Ça veut dire que toute l’équipe travaille ensemble pour mettre ces buts-là", a expliqué de son côté Nordin Jbari alors que Philippe Albert a souligné l’intransigeance du tacticien norvégien. "Il n’est pas tendre avec ses joueurs. Comparé à la défaite à Malines (2-0), Deila a effectué quatre changements dans son onze de départ. Il veut tenir tout le monde éveillé et il ne fera pas de cadeau à ses joueurs".

Enfin, Marc Delire a pointé la raison pour laquelle Deila réussit si bien au Standard : "Il a ce que Felice Mazzu n’a pas pour l’instant : du charisme. Un charisme suffisant pour s’imposer dans un club sous pression. Deila, il en impose. Qui parle encore de Selim Amallah ? C’était le joueur sans qui le Standard allait s’écrouler… et maintenant plus personne n’en parle".