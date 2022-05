Marc Delire : "Il faut que les supporters de Charleroi arrêtent de penser qu’ils vont jouer la Champions League"

Alors qu’il menait 1-0 face à Gand, Charleroi s’est inexplicablement écroulé face à Gand. Résultat, les Zèbres ont concédé une 2e défaite consécutive en Europe Play-Offs et peuvent déjà (quasiment) faire une croix sur la 1e place. Une petite déception alors que les Carolos n’ont pas été forcément mauvais. Sur le plateau de la Tribune, tous nos consultants sont revenus sur ces deux matches frustrants disputés par les hommes de Still.

"L’organisation est bonne et on sent le travail d’Edward Still. Le problème c’est que devant, tu n’as rien. Tu n’as aucun horizon positif footballistiquement quand tu es porteur du ballon. Offensivement, c’est le désert. J’aime beaucoup Badji mais il est complètement passé à côté. Bayo ne pouvait pas jouer contre Gand, donc voilà. Il faut quelque chose parce que la base est là. Maintenant, il ne faut pas croire que Charleroi a les moyens pour évoluer beaucoup plus haut qu’il ne le fait pour l’instant…", entame Marc Delire, mettant, dans son franc-parler habituel, des mots sur les maux zébrés.