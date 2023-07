Marc Degryse supplie Eden Hazard de ne pas arrêter sa carrière : "Viens à Anderlecht !"

Mais que va faire Eden Hazard ? Prendre sa retraite ? Tenter un dernier défi aux Etats-Unis ou ailleurs ? Nombreux fans du joueur se posent la question, avec pour beaucoup l’espoir de le revoir jouer encore un peu, après ce goût de trop peu laissé par son passage peu fructueux au Real Madrid. Marc Degryse fait partie de ceux-là. Le consultant foot du quotidien flamand "Het Laatste Nieuws" a adressé un message à l’ancien Diable rouge dans sa chronique de ce week-end, suppliant Eden de ne pas arrêter le football et même de venir à Anderlecht… Extraits.

"J’espère, je le supplie presque, qu’il n’arrête pas de jouer au football. Hazard a 32 ans, ce qui est bien trop jeune pour prendre sa retraite. Je suis sûr qu’il regretterait une telle décision dans les six mois", commence l’ex Diable rouge.

Marc Degryse relate sa propre expérience et le fait que lui avait le désir d’arrêter à 32 ans, avant de changer d’avis et de repartir pour quatre ans : "Un jour, Boskamp m’a appelé. Il avait été mon entraîneur à Anderlecht et allait devenir l’entraîneur de La Gantoise à l’été 1998. 'Petit, as-tu perdu la tête maintenant ? Tu ne vas pas vraiment t’arrêter, tu sais. Viens à Gand'. J’y ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que Boskamp avait raison. Quelques semaines plus tard, j’ai signé avec Gand. J’ai toujours été reconnaissant à Boskamp pour son appel."

Fort de cette expérience personnelle, Degryse explique qu’il aimerait pouvoir donner quelques conseils à Hazard afin qu’il soit sûr de sa décision si c’est bien la retraite qu’il venait à choisir. Pour lui, le Brainois doit y repenser à deux fois, voire plus, s’il n’a pas de douleur physique qui l’empêche de continuer.

Pour Marc Degryse, l’option de l’Inter Miami est une bonne option, mais si celle-ci ne devait pas aboutir, il ne comprend pas pourquoi Eden ne reviendrait pas en Belgique avec sa famille pour y jouer (une décision qui, rappelons-le, ne concerne que le joueur et sa famille). "Eden vient de Braine, n’est-ce pas ? Braine n’est pas si loin de Bruxelles… Anderlecht ! Pourquoi pas ? Toby Alderweireld est très heureux d’avoir pu propulser Anvers au sommet du football belge après toutes ces années de disette. Toby est un Dieu à Anvers, mais le reste de la Belgique a aussi beaucoup de respect pour lui. Pourquoi Hazard ne pourrait-il pas faire la même chose avec Anderlecht ? […] Je suis convaincu que toute la Belgique du football apprécierait. Il gagnerait le Soulier d’Or juste pour le plaisir ! Si j’étais Anderlecht, je prendrais Hazard."

Le consultant de HLN insiste ensuite sur le propos principal de sa chronique, "romantique du football", comme il se définit, il préférerait voir le Belge continuer à jouer au football, peu importe où finalement. Il sera fixé sur le sujet dans les semaines à venir, comme tous les fans d’Eden Hazard.