Marc de Haan désigné nouveau président du Conseil de déontologie journalistique

Instance d'autorégulation, le CDJ a pour mission de dire la déontologie journalistique et de traiter les plaintes et demandes de médiation en la matière. Il compte 20 membres effectifs et 20 membres suppléants. On y retrouve six représentants des journalistes, six éditeurs, deux rédacteurs en chef et six membres de la société civile.

Véronique Kiesel (Le Soir), Martial Dumont (Télésambre), Thierry Dupièreux (Le Ligueur) et Wajdi Khalifa (avocat) rejoignent également le CDJ en tant que membres.