Marc Danval, une vie d’épicurieux

Marc Danval y raconte sa jeunesse durant la Seconde Guerre mondiale, sa passion pour la musique et surtout pour le jazz, le divorce de ses parents à une époque où cela était peu courant, ses premiers (et derniers) pas au cinéma, ses débuts à la radio dans les années 1960. Le journaliste et animateur nous invite dans son intimité, entre anecdotes cocasses et grande histoire.