Marc Danval, L’épicurieux de La Première.

Les six décennies d’antenne n’ont pas modifié son plaisir à susciter l’écoute. Il déniche des documents rares. Il programme des 78 tours oubliés. Il raconte des anecdotes vécues avec les innombrables personnalités du jazz et du music-hall qu’il a côtoyées dans les coulisses. Il anime, programme et produit La Troisième oreille sur La Première depuis plus de vingt ans pour le grand plaisir de ses aficionados. Olé Olé, les propos ne le sont pas, car le Gaulois manie la langue française avec respect. Il lit chaque matin à l’heure du petit-déjeuner une page de Racine pour la saveur des mots et le rythme du phrasé.