Marc Danval évoque Toots Thielemans : "il savait faire d’un thème parfois très bête, un chef-d’œuvre"

Ce 29 avril 2022, Toots Thielemans aurait eu 100 ans. Grande icône du jazz en Belgique, ce "ketje" des Marolles a séduit le monde entier avec son harmonica et ses mélodies de légende. Pour célébrer cet anniversaire, Jérôme Colin reçoit Géry Dumoulin, co-commissaires de l’exposition "Toots 100. The Sound of a Belgian Legend" et Marc Danval, célèbre journaliste jazz, dans une "spéciale Toots" d’Entrez sans frapper.

La Bibliothèque Royale (KBR) et le Musée des Instruments de Musique (MIM) ont inauguré l’exposition "Toots 100. The Sound of a Belgian Legend" à l’occasion de ce centenaire. Elle est à voir jusqu’au 31 août à la KBR à Bruxelles. Les visiteurs et visiteuses peuvent y découvrir le son unique de Toots, qui reflète son génie musical et sa personnalité attachante. L’expérience se veut immersive : à l’aide d’un casque, vous pouvez vous s’immerger totalement dans le timbre de l’univers de Toots et s’approprier sa musique, mais aussi découvrir une impressionnante collection d’instruments de musique, de disques, de correspondances personnelles, de partitions et de matériel musical et visuel jamais publié. On en parle avec l’un des commissaires Géry Dumoulin, conservateur des instruments à vent au MIM