Marc Coudron candidat au remplacement de Batra à la tête de la FIH

Marc Coudron, pendant 16 ans le président de l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH), a décidé de se porter candidat à la présidence de la Fédération Internationale de Hockey (FIH), à la suite de la démission de l’Indien Dr Narinder Dhruv Batra le mois dernier. Des élections anticipées se tiendront le 5 novembre prochain, a officialisé la fédération belge de hockey vendredi.

L’ancien Red Lions aux 358 sélections avait été battu de 2 voix par Batra en juin 2021 pour la présidence de la FIH. Avec 63 voix pour Batra, contre 61 pour le dirigeant belge, le dirigeant indien avait coiffé Coudron sur le fil lors d’une élection par vidéo-conférence. Après la démission de ce dernier, un président intérimaire avait été nommé, l’Egyptien Seif Ahmed, dans l’attente de nouvelles élections qui auront lieu donc lors du prochain congrès de la FIH, tenu virtuellement, les 4 et 5 novembre 2022.

"Après 16 années de présidence de la Fédération belge, j’avais indiqué vouloir continuer à m’engager avec beaucoup de passion et d’envie pour le développement du hockey, mais au niveau international cette fois-ci. Lors des élections précédentes en 2021, cela s’est joué à moins d’1% d’écart. Vu les développements récents, j’ai ressenti en moi remonter cette passion et cette envie de m’engager. En accord avec ma famille, j’ai dès lors décidé de me présenter comme candidat à ces nouvelles élections. J’espère ainsi pouvoir participer au développement de notre sport au niveau mondial, en ayant toujours à l’esprit les valeurs de respect, d’intégrité, de fair-play, d’esprit d’équipe, de durabilité et d’inclusion !", a déclaré Marc Coudron dans un communiqué.

Le nouveau président terminera le mandat de Batra et assumera donc sa nouvelle fonction jusqu’en 2025.