Marc Coucke après la réunion avec les supporters : "C’était un débat très animé qui a fait du bien à tout le monde."

Marc Coucke était présent lors d’un débat avec 32 supporters qui a duré presque trois heures. Et le propriétaire d’Anderlecht a balayé toutes les questions.

"C’était un débat très animé qui a fait du bien à tout le monde." Tels sont les premiers mots de Marc Coucke après la réunion avec 32 supporters qui était venu rencontrer la direction des Mauves dont le président Wouter Vandenhaute et le CEO Jesper Fredberg.

Si l’intention de Coucke n’était pas d’apaiser les supporters, il était surtout présent pour "dire en toute transparence comment certaines choses se sont passées. Il fallait aussi expliquer ce que signifie "non exécutif". Et puis, il y avait aussi des questions à Jesper Fredberg par rapport au mercato. Nous avons également abordé la politique financière."

"Tout le monde a pu tout se dire : les supporters à la direction et vice-versa. J’espère que c’est un nouveau départ", rajoute Coucke qui a cependant abordé le point délicat, la situation de Président non-exécutif de Wouter Vandenhaute. "Nous avons expliqué très clairement ce qu’est un président non exécutif et quelle est la différence."

Si ce point reste cependant délicat auprès de certains supporters, Anderlecht veut relancer la dynamique. "Nous voulons gagner plus de matches et en perdre moins. Nous avons besoin des supporters et ils ont besoin d’une bonne gestion. J’espère que cette réunion était un pas dans la bonne direction. Nous devons travailler dur et nous communiquerons de la manière la plus transparente possible."

Anderlecht a deux matches importants cette semaine avec la rencontre retour ce jeudi de Conference League face à Ludogorets et la réception du Standard ce dimanche. Marc Coucke espère que le club se retrouve sa sérénité et a déjà prévu une suite à cette rencontre, d’ici quatre mois, pour réévaluer la situation.