Marc Chagall et la musique classique, toute une histoire

L’imaginaire de Chagall est habité de musique et de musiciens. La musique donne à ses toiles et à son univers une dimension émotionnelle unique et intense. Le monde onirique qu’il évoque est coloré et vibrant de musiques. Jeter des ponts ou tisser des liens entre l’univers de Chagall et celui de la musique est très simple. Plus d’une fois, son histoire et son œuvre ont rencontré celle de la musique, comme quand il est en exil aux Etats-Unis. Un séjour forcé mais qui va nourrir son œuvre des grands espaces américains, de la monumentalité de son architecture et de ses paysages. En 1945, il créera les immenses décors et les costumes pour L’Oiseau de Feu de Stravinski, mais trois ans avant, il avait fait le même exercice pour le ballet Aleko, chorégraphié par Leonid Masssine et dont la musique était signée par un certain Piotr Ilitch Tchaïkovski.