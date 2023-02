Marc Camille Chaimowicz, Nuit américaine, au Wiels

L’installation au sol est remarquable par sa contemporanéité. Œuvre activée à Londres, il y a un demi-siècle, que l’artiste scénographe revisite à chaque nouvelle présentation. Il éparpille dans l’espace une collection d’objets hétéroclites, bibelots kitsch et pas chers. La musique vintage est projetée in situ et la lumière réfléchie par les boules à facettes. Le parfum des fleurs et l’odeur des bougies participent à une œuvre synesthésique. Immersive, elle ne focalise pas l’attention sur une aire circonscrite, mais elle multiplie les points de vue sur un environnement éclaté. Datée et up to date, elle abroge la frontière entre l’art et la vie et célèbre comme une fête ou une afterparty le théâtre de la vie.