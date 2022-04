Marc Botenga (PTB) : « La fourniture d’armes à l’Ukraine n’est pas la solution »

Ce jeudi 7 avril, le Parlement européen a voté une résolution sur la guerre en Ukraine. Une très large majorité d’eurodéputés ont demandé d’intensifier les livraisons d’armes à l’Ukraine. Ils ont exigé également un embargo " total et immédiat " sur les importations de pétrole et de gaz russes.

L’eurodéputé belge PTB, Marc Botenga n’a pas soutenu ces deux demandes. Même s’il se dit choqué par les atrocités commises par l’armée russe en Ukraine, il appelle l’Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour obtenir un cessez-le-feu. Extraits de l’entretien dans l’émission Merci l’Europe ?!.

Pourquoi est-ce que vous n’approuvez pas la fourniture d’armes à l’Ukraine ?

Je ne pense pas que ce soit la solution. Je vois aussi dans la presse une volonté des pays de l’OTAN d’offrir aussi armes offensives à l’Ukraine. Ajouter plus d’armes aujourd’hui ne va pas permettre un cessez-le-feu rapide. Moi, j’avais introduit, mais malheureusement ça a été rejeté, une proposition pour prendre une grande initiative diplomatique européenne. Depuis le début de la guerre, nous voyons des tentatives de médiation ou des initiatives diplomatiques venant de la Turquie, d’Israël, même du Vatican ou de la Ligue arabe, etc. Mais de la part de l’Union européenne, à part deux coups de fil d’Emmanuel Macron et peut-être d’un coup de fil de Charles Michel, on n’a pas vu de grande initiative diplomatique, ni de pourparlers, ni par le chef de la diplomatie européenne ou par un représentant spécial européen pour l’Ukraine. Or moi je pense que l’urgence maintenant pour les Ukrainiens, c’est que les bombes s’arrêtent et donc d'arriver le plus rapidement possible à un cessez-le-feu.

N’avez-vous pas l’impression que Vladimir Poutine n’emploie que le langage de la force et que la négociation, la diplomatie a échoué ?

Toute guerre est un échec de la diplomatie. C’est clair. Maintenant, depuis plus d’un mois, nous organisons des livraisons d’armes, nous prenons des sanctions toujours plus fortes et vous voyez bien que ça n’aboutit pas à un arrêt, à un cessez-le-feu…

Mais vous pensez vraiment que Vladimir Poutine est prêt à discuter ?

Moi, je vois qu’il y a des négociations depuis un certain temps, des discussions directes entre Ukrainiens et Russes, sous l’égide de la Turquie. Moi, je me demande pourquoi c’est le président turc qui doit prendre cette initiative plutôt que l’Union européenne. Nous avons en Europe une longue tradition. Nous avons par exemple les négociations qui se font à Vienne. Même la Belgique a une certaine tradition. Mais le fait de ne même pas essayer, je trouve ça hallucinant. Nous savons que Vladimir Poutine a utilisé une série d’excuses pour justifier la guerre qui est injustifiable évidemment. Mais il a mis aussi en avant quelques exigences, quelques revendications dans les négociations avec les Ukrainiens. De leur côté, les Ukrainiens sont aussi ouverts à un compromis. En Turquie, il y a eu des pistes de compromis. Il y avait un certain optimisme. Eh bien, je pense qu’il faut vraiment tout faire pour arriver à ce cessez-le-feu. Sinon les gens vont continuer à mourir.