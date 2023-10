Marc Bolan ne jurait que par les Mini, il y perdra la vie

17 ans plus tard, Marc Bolan, le leader de T Rex, est une star au Royaume Uni. Les grosses voitures avec chauffeur ce n’est pas son truc. Il n’aime pas les Porsche, et si dans "Children of the revolution" il chante "Conduire une Rolls Royce, c’est bon pour ma voix", il préfère les Mini. Il confie à son manager : je ne pense pas atteindre les 30 ans et si je dois mourir, autant que ce soit dans une Mini.

Et le 16 septembre 1977 après une soirée, Marc grimpe dans la Mini 1275 GT de Gloria Jones, sa petite amie qui perd le contrôle de sa voiture. La Mini heurte pilastre d’un pont et fini sa course dans un arbre. L’artiste est tué sur le coup.