Marc-Antoine Le Bret évoque avec émotion le décès de son père

Marc-Antoine Le Bret était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

L'imitateur sera de passage en Belgique le 31 mars 2023 au centre culturel de Huy avec son show "Solo".

Celui qui imite plus de 90 personnalités sur scène évoque avec émotion la création de son nouveau spectacle ainsi que la disparation de son papa : "Mon père est tombé malade au moment où je commençais à roder mon spectacle. Je lui faisais lire mes textes pour savoir si c'était drôle. Il est décédé quelques jours avant ma première date qui devait avoir lieu en Belgique. C'était un moment particulier parce que c'était dramatique et parce que je devais commencer mon nouveau spectacle."

Marc-Antoine Le Bret imite beaucoup de personnalités et il parle de la difficulté d'imiter une personne devant la personne : "C'est particulier d'imiter une personne face à elle. Il y en a qui peuvent se dire que je me fous de leur gueule. Il y a des personnes qui ont dû mal. J'ai dû mal à comprendre qu'on refuse une pastille d'humour dans une émission de télévision."

En télévision, on retrouve certains imitateurs comme Fabian Le Castel ou encore Nicolas Canteloup, Marc-Antoine Le Bret évoque la télévision comme possible avenir : "Cela pourrait m'intéresser, j'attends toujours qu'on vienne me le proposer. Il faut être patient. A l'époque, j'avais proposé un programme avec des filtres pour prendre l'apparence de la personne, c'était du morphing. J'avais proposé cela il y a huit ans."

