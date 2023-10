Marc-André Hamelin, messager de Fauré dans un double disque paru chez Hyperion

Il est parfois difficile à suivre, Gabriel Fauré : un organiste qui n’écrira jamais pour orgue, un homme du Sud-ouest rural qui trônera à la tête du Conservatoire de Paris, une tendance à rappeler Chopin dans l’écriture sans que jamais vraiment elle ne ressemble à celle du génial Polonais.

Fauré est l’auteur d’une musique intime, délicate mais virtuose, parfois plus capricieuse qu’on ne voudrait l’admettre. L’homme qui deviendra sourd — comme d’autres avant lui — verra son écriture puissamment évoluer au cours de sa vie, jusqu’à la rendre tout à fait singulière, tout à fait reconnaissable en quelques notes seulement. À cet égard, il est passionnant d’écouter les Nocturnes et les Barcarolles du compositeur français : 13 Nocturnes et 13 Barcarolles que Fauré écrit tout au long de son existence, et comme souvent dans ces œuvres échelonnées sur une vie, elles permettent de suivre les évolutions stylistiques, le chemin artistique au long cours d’un compositeur. Les premiers Nocturnes sont encore tellement romantiques, proche de la musique de Saint-Saëns (qui fut le professeur de Fauré), et petit à petit, les Nocturnes deviennent plus louvoyants harmoniquement, ils déroutent, pour finir par vraiment s’assombrir et surprendre par de nouvelles textures pianistiques. Quant aux Barcarolles — ces chants des gondoliers — on repense à l’unique Barcarolle de Chopin ; Offenbach en écrivit une très célèbre dans ses Contes d’Hoffman, mais qui d’autre se lança comme Fauré dans un catalogue de 13 Barcarolles ?

Reste à évoquer cette nouvelle version du pianiste canadien Marc-André Hamelin. Là où beaucoup se sont servis des harmonies suaves et délicieusement modales de Gabriel Fauré pour séduire et arrondir tous les angles de cette musique, Marc-André Hamelin séduit encore, mais ne craint pas les caprices et les impacts qui parsèment ces partitions.

C’est du grand piano. Du très grand piano. Et c’est le cas, toujours plus, à chaque nouveau disque de ce pianiste tout à fait hors-norme. Il fut un temps où Marc-André Hamelin jouait et enregistrait tout ce qui était trop difficile pour les autres : les musiques d’Alkan, de Sorabji ou de Godowski, parmi d’autres… Sa technique extraterrestre lui permettait de tout jouer, avec une clarté phénoménale. Marc-André Hamelin a ensuite commencé à enregistrer Albéniz, Haydn, Mozart, Debussy, et il est aujourd’hui, en plus d’un virtuose ébouriffant, un grand maître du style, de ces grands artistes qui peuvent offrir de nouvelles façons de voir les chefs-d’œuvre, et par la même occasion d’offrir de nouvelles visions du monde à ceux qui l’écoutent…