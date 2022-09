Marbehan : le Marbeland festival a bien démarré et se poursuit ce samedi

Le Marbeland Festival est réputé pour être l’un des festivals les plus festifs de Belgique. La 18e édition a démarré ce vendredi et a tenu ses promesses. Si le public était un peu moins nombreux que les autres années, les groupes gaumais Neon Rust et Triplay ont réussi a enflammé la salle du Bois des Isles de Marbehan. Saule a fait la surprise de venir rejoindre Triplay pour quelques chansons. Ce qui a fait monter l’ambiance d’un cran. Un public alors prêt à accueillir Ykons. Avec leurs tubes que tout le monde connaît, les Liégeois ont comblé les festivaliers surtout quand le chanteur est descendu de scène pour chanter dans le public. Un grand moment. DJ VLT a aussi rythmé cette première soirée du Marbeland.

Ce samedi, le festival se poursuit avec des artistes des années 80, 90 et 2000. Epinglons Patrick Hernandez qui interprétera son plus que célèbre "Born to be alive", Christian de Raft avec son succès "Yaka dansé". Boris mettra le feu au festival avec sa "soirée disco" A l’affiche également Alec Mansion, Philippe Lafontaine, Dj David Cretta, Dj Gruns, Sixtoufailles, Awyssa et Raft. Début des festivités à 16 heures.

Programme : www.marbeland.be