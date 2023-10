"Marathon Man" : plongez-vous dans une enquête effrénée avec Dustin Hoffman

Ce mercredi 11 octobre à 20h35, La Trois vous propose de voir ou revoir "Marathon Man", le thriller de John Schlesinger qui vous plongera dans les années 50 au cœur de New-York sur un fond de nazisme.

Dans ce thriller de haute volée, sorti en 1976, 'Babe', incarné par Dustin Hoffman, s’entraîne pour le marathon de New York lorsqu’il voit son frère, membre d’une organisation gouvernementale secrète, se faire assassiner sous ses yeux. L’assassin n’est autre qu’un criminel de guerre nazi, le Dr Szell, interprété par Laurence Olivier. Dès lors, Babe se lance dans une course endiablée pour venger la mort de son frère rythmée par des scènes de dentisterie impressionnantes, pour lesquelles la production avait même dû mettre en garde les plus sensibles à l’époque.

Retrouvez Dustin Hoffman et Laurence Olivier dans "Marathon Man" ce mercredi 11 octobre à 20h35 sur La Trois et sur Auvio.