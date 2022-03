Marathon culturel avec l'Ukraine : la musique de DakhaBrakha, "l'arme la plus efficace" contre la guerre

Véritables coqueluches des festivals et des salles de concert dans le monde, le quartet, composé de trois femmes et un homme (Iryna Kovalenko, Olena Tsybulska, Nina Garenetska et Marko Halanevych), a publié six disques depuis 2007. Leur musique, qui propose une réinterprétation contemporaine de chants folkloriques ukrainiens, est rangée dans la catégorie "musiques du monde". En Belgique, le groupe s’était notamment produit au festival de world music Esperanzah ! en 2013 et à Bozar en 2017.

Proche des milieux de l’art contemporain et du théâtre dont ils sont des fers de lance, DakhaBrakha s’était formé en 2004 sur une idée de Vlad Troïtskyi, influent metteur en scène à la tête du Dakh, à Kiev. Militants d’une "Ukraine libre", ils diffusent pendant leurs concerts des images des manifestations de la place Maïdan pendant la révolution de 2014 et n’hésitent pas à qualifier Vladimir Poutine de "Adolf Hitler du XXIe siècle" sur leurs réseaux sociaux. "Durant les huit dernières années, nous n’avons cessé de dire : arrêtez Poutine", écrivent-ils.