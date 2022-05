Marat, assassiné … revu par les artistes contemporains

Un pan contemporain illustre les nombreuses citations que le tableau de David a suscitées au XXe et XXIe siècles. "Le meurtre", une encre sur papier, de Pablo Picasso, est l’œuvre la plus ancienne. Elle date de 1957. Gavin Turk et Ai Weiwei livrent chacun un autoportrait. L’un montre un personnage en cire installé dans une baignoire ; l’autre, un homme échoué sur une plage. L’artiste chinois donne dans la critique politique. Jacques Lennep, Jean-Luc Moerman et Jan Van Imschoot complètent l’hommage à l’œuvre iconique de Jacques-Louis David, sans oublier une vidéo de Robert Wilson avec dans le rôle de Marat … Lady Gaga.

Rachel Labastie évoque dans une installation en porcelaine la figure de Charlotte Corday. Deux médaillons délicats comme des camées sont attachés à une chaîne et à des manchettes de coercition. Le blanc laiteux de l’installation adoucit sa charge dramatique.

Pierre-Yves Desaive, conservateur Collection d’Art contemporain MRBAB, commissaire de l’exposition, au micro de Pascal Goffaux.