Maraîchage en auto-cueillette à Lasne : Filons Vert, le bon plan de Marine et Amélia pour des légumes de saison produits localement

A l’entrée, un tableau d’école reprend les légumes disponibles. Et sur le champ, de petits drapeaux verts indiquent au sol ce qui peut être cueilli. Les drapeaux orange signifient qu’on peut se servir en abondance et faire des réserves.

"Le maraîchage en auto-cueillette, c’est vraiment une philosophie qui est beaucoup plus dans le social qu’uniquement dans la production et la vente, poursuit Amélia. Parce qu’on est vraiment en collaboration avec une communauté de cueilleurs. On a aussi une assurance financière qui enlève beaucoup de stress, puisque les abonnements sont prépayés, donc on est sûres d’écouler notre production. Et d’un autre côté, on récupère du temps qu’on peut vraiment mettre dans le soin à la biodiversité, dans les loisirs, et dans une dimension pédagogique pour reconnecter les gens à la terre."

Reconnecter les gens à la terre et redonner aux plus jeunes le goût des bonnes choses, des légumes de saison produits localement, c’est une dimension cruciale du projet. Amélia et Marine ont déjà réussi à convaincre une petite centaine de clients. L’objectif serait d’atteindre 230 abonnés d’ici deux ou trois ans. Pour nourrir tout le monde, il faudra planter davantage, mais la parcelle est bien assez grande.