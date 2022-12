"Maradona" – Livre de Philippe Vilain

A travers cet ouvrage, Philippe Vilain a voulu parler de ce génie du football, qu’il considère comme le plus grand de tous les temps. "Selon moi, c’est le joueur le plus complet et le plus génial. C’est celui qui pour moi s’adapterait le mieux au football moderne."

Il poursuit, "Maradona est un personnage de roman ayant une vie incroyable. Partant des bidonvilles jusqu’au sommet de la gloire, il a ensuite vécu une descente en chute livre menant à la mort et en passant par de graves maladies. C’est un peu grandeur et décadence d’un homme." Il ajoute, "c’est un destin, quelqu’un qui est fidèle à ses idéaux politiques révolutionnaires, qui n’a jamais renoncé aux siens ni à ses origines."



Philippe Vilain parle aussi de son choix d’aller jouer à Naples alors qu’il était courtisé par les plus grands clubs de l’époque. "Aujourd’hui, ça ne serait pas possible de voir cela. On ne verra jamais Lionel Messi signer à Auxerre par exemple. Maradona est le seul joueur à s’être mis en danger. Il diffuse de l’émotion, on ne peut pas rivaliser avec lui sur ce terrain, il s’est donné complètement et a procuré de l’émotion, de la joie et pour moi on ne peut pas égaler ça."



Enfin, il parle du fait qu’il faut souvent défendre le joueur argentin quand on parle de lui. "Il est associé à cette image de tricheur et de mauvais garçon, alors que c’était tout à fait le contraire. Au niveau de la triche, on ne peut pas le réduire à une seule erreur, celle de la main, alors qu’on sait bien que cette main n’est pas préméditée. Quand on a joué au foot dans la rue, on sait que c’est un réflexe qui fait partie du football même si ce n’est pas très éthique."