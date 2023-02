Maradona, la star mondiale du foot au parcours romanesque

Maradona, c’est aussi et évidemment un homme qui étonne par son attitude à la fois simple et excessive. Un personnage entier, sans limites, qui dit et fait ce qu’il pense. Contrôlé positif à la cocaïne en 1991, puis à l’éphédrine en 1994 lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, le numéro 10 prend sa retraite de joueur en 1997 à l’âge de 37 ans. Tour à tour commentateur sportif, entraîneur, sélectionneur national de l’équipe d’Argentine, participant même à plusieurs émissions de téléréalité, ses moindres faits et gestes sont relatés dans la presse.

Sa vie privée aussi est un roman avec les 8 enfants qu’il a eu de 6 relations différentes, et dont 2 seulement sont légitimes. À partir de 2004, il connaît des problèmes de santé avec une première crise cardiaque due à son addiction à la cocaïne. Il souffre aussi d’obésité morbide. Et le 25 novembre 2020, il meurt à l’âge de 60 ans des suites d’un autre arrêt cardiaque, plongeant le monde du football en deuil et particulièrement l’Argentine, son pays dont il a toujours défendu les populations pauvres, qui décrète trois jours de deuil national.

