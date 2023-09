Adrian Mutu et les contrôles positifs, une histoire qui débute à Chelsea en 2004. Cocaïne. 7 mois de suspension et un contrat qui se termine là. Les Londoniens ne lâchent pas le morceau, et en 2008, le joueur roumain est condamné à leur payer une indemnité de dédommagements de plus de 17 millions d'euros.

Alors actif à la Fiorentina, Adrian Mutu est à nouveau contrôlé positif - cette fois à la sibutramine, un stimulant - début 2010. Il est suspendu 9 mois et portera à nouveau les couleurs de la Viola la saison suivante avant de finir sa carrière dans un certain anonymat (Cesena, Ajaccio, Petrolul...).